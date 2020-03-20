نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 576 زيارة تفتيشية بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تلقت الوزارة 228 بلاغا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة جرى العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وشملت جولات الوزارة بالمنطقة مدينة سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل، صوير، زلوم، هديب، الأضارع، أبوعجرم، ميقوع، طلعة عمار، الناصفة، العيساوية، منفذ الحديثة، بسيطاء، خوعا، وعذفاء.

واستهدفت جولات «التجارة» تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.

و أظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت وزارة «التجارة» عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.