كشف أستاذ المناعة والفايروسات المشارك بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس وحدة اللقاحات والعلاجات المناعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة أنور هاشم، أن هناك دراسة واحدة وجدت فعالية محدودة نوعياً لدواء الملاريا «كلوروكوين» في حماية الخلايا من الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المختبر.

وأضاف هاشم في تصريح إلى «عكاظ» أنه لا توجد أي دراسات للدواء على الحيوان حتى الآن لتأكيد هذه الفعالية، مضيفا: هناك نحو23 دراسة سريرية قائمة لتقييم فعاليته على المرضى، ولكن لا ينصح باستخدامه خارج إطار هذا النوع من التجارب حتى تثبت فعاليته، خصوصاً لما قد يكون له من آثار جانبية على الكلى والكبد، وخصوصا عند من يعانون من مشكلات مرضية فيهما.