أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق قراراً يقضي بتخصيص ما يزيد على 7 ملايين متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأوضح المهندس الشفق أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، يأتي الجزء الأول منها بمساحة 1.065.107 أمتار مربعة، والجزء الثاني بمساحة 1.394.436 مترا مربعا، فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث 7.712.786 مترا مربعا، والجزء الرابع 1.767.700 متر مربع، والجزء الخامس 1.932.985 مترا مربعا، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه 7.471.506 أمتار مربعة.

وأشار إلى أن الأمانة حريصة جداً على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشاريع الإسكان، ما يساعد فئات المستفيدين على سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية، كما أشار إلى أن 30% من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الإسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، لتتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات، مثمناً حرص واهتمام القيادة الرشيدة في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع، ما يسهم في بناء المشاريع الإسكانية في كافة المدن ويسرع من جهود الدولة في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأشار الشفق إلى أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع الإسكان المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري، ما يساهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.