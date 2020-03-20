تفاعلا مع مانشرته عكاظ في جولة ميدانية مصوّرة بالفيديو أظهرت تلاعبا في أسعار الخضار والفواكه بالطائف وعشوائية البسطات بالسوق المركزي، باشرت اليوم (الجمعة) 4 جهات حكومية السوق بدعم أمني لضبط الأسعار.وفي التفاصيل، أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق والإدارة العامة للنظافة وبمشاركة محافظة الطائف والشرطة وفرع وزارة التجارة، 40 بسطة عشوائية مخالفة تفتقر للاشتراطات الصحية وتشوه المظهر العام وتعرض مواد غذائية بشكل مخالف مما يعرضها للتلوث.وتم رصد هروب عمالة فور مشاهدتها الجهات المعنية تداهم الموقع. وكانت عكاظ رصدت في جولة ميدانية ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ في استغلال فاحش لأزمة كورونا.