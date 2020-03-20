خلت الشوارع المحيطة بالحرم المكي الشريف ظهر اليوم (الجمعة) من المارة والمصلين، وذلك بعد أن صدرت التوجيهات بإيقاف صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة.

ورصدت «عكاظ» خلو الشوارع في المنطقة المركزية والطرقات المؤدية للحرم المكي الشريف من السيارات والمواطنين، وإغلاق الطرقات المؤدية للحرم المكي الشريف بنقاط المنع، وذلك في إجراءات احترازية اتخذتها الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن سجلت مكة المكرمة 67 حالة حتى أمس (الخميس).

كما رصدت عكاظ خلو العديد من مواقف السيارات بجوار الجوامع في مكة المكرمة وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة بالصلاة في المنازل.