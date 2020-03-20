غرمت بلدية محافظة وادي الدواسر عددا من المحلات التجارية المخالفة لقرار إغلاقها بشكل كامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا الجديد التي تتخذها المملكة، بمبالغ مالية بلغت 110 آلاف ريال.

وأكد لـ«عكاظ» رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس أن الرقابة الصحية مستمرة في أوقات متفاوتة أثناء وخارج وقت الدوام الرسمي، وذلك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب المحلات للقرارات الصادرة من حيث الإغلاق بشكل كامل حتى إشعار آخر، أو من خلال تعليق استقبال الزبائن داخل المطاعم والبوفيهات.

وكشف السليس إغلاق 6 مطاعم وتغريم 22 محلا بالحد الأعلى حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فيما تم إشعار المحلات الكبرى بضرورة التعقيم بشكل مستمر وتوفير المعقمات لاستخدامها من قبل مرتادي تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الحملات التي تنفذها البلدية أسفرت أيضًا عن إغلاق صالون حلاقة ومقهى شيشة وتغريم أصحابهما بالحد الأعلى لمخالفتها قرار الإغلاق المؤقت، مبيناً أنه تمت مصادرة طن و60 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، و890 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فيما تمت مصادرة 2.5 طن من الأواني غير الصالحة للاستخدام.

وبين السليس أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف للأنظمة والتعليمات، داعيًا في حال وجود أي ملاحظة إلى إبلاغ البلدية على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.