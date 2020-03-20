أنقذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان، شخصا سقط من قمة جبل إبراهيم بالقريع.

‏وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام الساعة (22:20) أمس (الخميس) يفيد بسقوط شخص من قمة بالقريع.

وأضاف: على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد 600 متر عن آخر نقطة تصل إليها السيارات حيث ترجل رجال الإنقاذ وووصلوا إلى الشخص المصاب وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر 17 عاماً، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.