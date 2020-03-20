وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكيل الوزارة ومديري فروعها، بمخاطبة مقاولي الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد والجوامع لتنفيذ إجراءات تشمل النظافة والتعقيم والحصر، وذلك خلال فترة إغلاق المساجد مؤقتا حاليا.

وجاء في تعميم من الوزير، ضرورة أن تضطلع شركات الصيانة والنظافة والتشغيل بنظافة وتعقيم وصيانة المساجد ودورات المياه ونظافة الأسطح بكامل محتوياتها، والتنبيه على المقاولين بالتأكيد على الفنيين والعمالة ارتداء سترات واقية وقفازات، واتباع كافة أساليب الوقاية من الأمراض أثناء نظافة وتعقيم وصيانة دورات المياه ونظافة الأسطح للمساجد.

ويشمل التوجيه نظافة وتعقيم المسجد من الداخل، وجميع جدران المصلى من الداخل بجميع أدواره، وتعقيم كافة المصاحف وحاملاتها، ودواليب التخزين من الداخل والخارج، وغسيل وتعقيم السجاد والأرضيات بالمصلى وذلك بإضافة مادة التعقيم على ماكينات غسيل السجاد، ونظافة وتعقيم مراوح السقف من جميع الأوساخ وإصلاح المتعطل منها، وإصلاح وتنظيف كشافات الإنارة وتنظيف وتعقيم مكيفات الهواء والنظام الصوتي وأبواب المساجد.

كما وجه الوزير بإجراء حصر لأصول المساجد، ويشمل ذلك أنوار الإضاءة داخل وخارج المساجد وقدراتها ومواصفتها وأجهزة التكييف ومعلوماتها وأبواب المساجد والنوافذ وعدد صنابير الوضوء والمغاسل وعدد دورات المياه ومراوح الأسقف والأجهزة الأخرى الملحقة بالمساجد.

وأكد آل الشيخ ضرورة إرسال تقارير إلكترونية من قبل المقاولين تشمل مواعيد الصيانة والنظافة والتعقيم مدعمة بالصور المشمولة بالتاريخ والوقت، فيما يتولى مديرو الفروع متابعة المقاولين بالتعاون مع الأئمة والمؤذنين، على أن يتم ذلك أسبوعيا والرفع بأسماء المقصرين.