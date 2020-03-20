قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على 5 متهمين من بين 11 متهما نفذوا جريمة في حي الجزيرة جنوب الرياض، تمثلت بتفجير جهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك، وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت 1.400.000 ريال، بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 1441/6/20 عن تعرض جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت 1.400.000 ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهماً، بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من الجنسيات البلغارية والروسية والمولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، وسعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأضاف التويجري: تم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ 700.000 ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتابع: لا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.