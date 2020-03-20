أعلن مشروع «قطار الحرمين السريع»، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تعليق جميع رحلات الركاب مؤقتا اعتبارا من غد (السبت) الموافق 21 مارس 2020 وحتى 3 أبريل 2020.

وأوضح «قطار الحرمين» أنه بالإمكان الاتصال على رقم خدمة العملاء (920004433) عند وجود المزيد من الاستفسارات، فيما أوضحت «سار» أنه يمكن إلغاء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق دون أي رسوم مترتبة على الإلغاء، وللمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على خدمة العملاء عبر الرقم (920000329).

وتأتي هذه الخطوة التي قررتها حكومة المملكة العربية السعودية استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفايروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن، وامتثالا للتوجيه الذي صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) القاضي بتعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ (السبت) 26 رجب 1441، الموافق 21 مارس 2020.

ويشمل التعليق قطار الحرمين السريع، وقطارات «سار» على خط الرياض - الدمام مروراً ببقيق والهفوف، وخط الرياض - الجوف مروراً بالمجمعة والقصيم وحائل.

فيما أوضح المصدر أنه سيتم استمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».