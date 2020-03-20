جددت سفارة المملكة العربية السعودية في بودابست، توجيهاتها السابقة للمواطنين المقيمين في المجر بالالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات المجرية عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعربت السفارة عن رجائها من الجميع البقاء في منازلهم وتفادي الاختلاط والتجمعات والابتعاد عن استخدام وسائل النقل العام، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل معها من خلال الرقم: 0036308232323.

وأوضحت السفارة أن من الإجراءات الاحترازية للسلطات المجرية خلال فترة الطوارئ: فرض الحجر الصحي للمصابين ومعاقبة المخلافين لذلك بالإبعاد، إغلاق الحدود وعدم دخول غير المجريين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، حظر التجمعات وتنظيم الفعاليات، إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 3 مساء، ويستثنى من ذلك محلات بيع مواد النظافة ومحطات الوقود والتموينات الغذائية والصيدليات، مبينة أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها من السلطات المجرية.