أكد لـ«عكاظ» مدير عام صحة منطقة الحدود الشمالية عبدالله العازمي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين في ظل الظروف المتزايدة والصعبة والتي يعيشها العالم أجمع بسبب تفشي فايروس كورونا مليئة بالثقة بالله والإيمان الراسخ بأن هذه الأزمة ستمر بإذن الله حيث طمأن الجميع بقدرة وكفاءة الحكومة الرشيدة على إدارة هذه الأزمة.

وأضاف العازمي أن خادم الحرمين الشريفين راهن في كلمته على وعي المجتمع ‏السعودي وإدراكه لحجم خطر الفايروس مؤكدا أن المجتمع أظهر التزامه بالتوجيهات والإرشادات.

وبين العازمي أن شكر خادم الحرمين للقطاعات الصحية هي داعم لجميع منسوبي الصحة في مواجهة الفيروس وتقديم الخدمات اللائقة بالمواطن والمقيم.

كما أكد مدير مستشفى الرعاية المديدة بعرعر أحمد الحازمي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت أمان للخائفين وتنبيه للغافلين وتوجيه للعاملين ودعم للجنود المخلصين وعلى رأسهم منسوبي وزارة الصحة.

ولفت الحازمي أن كلمة الملك سلمان أكدت أن الأنسان السعودي وكل مقيم على هذه الأرض الطاهرة هو أولوية قصوى.