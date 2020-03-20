لم يشأ الدجالون العيش خارج دائرة التقنية والعالم القرية، وأضحت الشعوذة التقليدية، وأدواتها من بخور وطلاسم وأعشاب من الماضي إذ لحق هؤلاء بآليات القرن الجديد. كان المتوهمون في الحقب الماضية يبحثون عن دجالي الأزقة والحواري الشعبية طلبا للمال والحب أو التفريق بين الأحباب، وجاء زمن يبحث فيه هؤلاء عن مبتغاهم على صفحات السوشال ميديا، إذ ركب الد جالون والمشعوذون موجة التطور فقفزوا إلى الشبكة العنكبوتية وخصصوا مواقع على منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال زبائنهم، عوضا عن لقاء ضحاياهم في الميدان والاكتفاء بالكي بورد.ليس صعبا العثور على هؤلاء إذ تكفي نقرة زر للوصول إليهم في الشبكة العنكبوتية التي تحتشد بعشرات من هؤلاء يزعمون قدرات خيالية في حل الأزمات والمشكلات ولملمة المشاعر. كان أغربها علاج السحر بالسحر. وأفرد بعضهم صفحات عن قدراتهم على معرفة مكان المفقود، جلب الحبيب، القدرة على التسخير، الطاعة والقبول والهيبة، الصلح بين الأصدقاء والأحبة، رد المطلقة وتزويج الأرامل، قبول الزواج وفك المربوط، تنزيل الأموال وكشف الكنوز، وحل الخلافات الزوجية!على الزبون اختيار الأيقونة التي تناسبه والتواصل مع الرقم المدون في الصفحة مع خيارات عدة في التطبيقات، ولم يخف أحد الدجالين غضبه على بعض زبائنه لعدم قدرتهم على ركوب موجة العصر والتقنية وتحسر على حالهم بعد أن رفض استقبالهم وبلغ الطمع والجشع بأحدهم وهو يطلب من الزبون 25 ألف ريال مقابل فك السحر.وخاضت «عكاظ» محاولة التعامل مع أحد هؤلاء، واسمه «عباس» الباحث عن تليين قلب فتاة لتقبل الزواج منه فطلب الدجال صورتها الشخصية، وحين أخبره باستحالة تنفيذ مثل هذا الطلب، وكانت المفاجأة أن عباس الدجال طلب منه البحث عن صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي إذ درجت البنات على نشر صورهن في الشبكة العنكبوتية وحين تعذر ذلك طلب عباس من الباحث عن زوجة اسمها واسم أمها وبعض متعلقاتهما وأنه مستعد بإنهاء المهمة مقابل 20 ألف ريال تدفع قبل البدء في العملية على أن يتم السداد إلكترونيا في خارج المملكة ويصله «العمل» من الخارج عبر خدمة الطرود البريدية.رفض الطرف الآخر كل هذه الاشتراطات ورهن سداد المبلغ بمقابلة عباس شخصيا الذي رفض العرض متعذرا بأنه يقيم في دولة عربية ويتلقى طلباته عبر رسائل «واتساب» أو «فيس بوك» أو «تيليغرام» فقط ليحولها بعد ذلك إلى أعمال يرفض أن يسميها أسحارا فهي كما يقول أعمال، وقبل أن يشرع في عمله يجب تحويل الأموال عبر حساب في دولة عربية مجاورة مع وعد بالجدية في العمل.المحامي والمستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أكد أن ممارس السحر المزعوم قد لا تطاله عقوبة القتل والتي تنفذ ضده في حال الإدانة الكاملة بالأدلة والشهود والتلبس، إذ تتحول إلى قضية نصب واحتيال في كثير من الحالات التي يصعب فيها إثبات تورطه في السحر لتتحول إلى قضية نصب وتكون العقوبة السجن والجلد وفق ما يقرره القاضي وفي ظل ما يتوافر لديه من أدلة وتحقيقات واعتراف المتهم.وزاد الحكمي إن ما يمارسه هؤلاء من ضروب النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله: قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما يقضي بسجن مقيم 12 شهرا و300 جلدة مع إبعاده عن البلاد بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة احتيال ونصب إذ عمل وسيطاً لقريب له في الخارج يدعي قدرته على فك السحر واحتال الرجلان على مواطن وسلبا منه 50 ألف ريال بعد إيهامه بأنه مسحور.واحتال على الضحية مجهول، هاتفه من خارج السعودية، أوهمه بأنه مسحور وأن لديه القدرة على فك سحره مقابل دفع مبلغ 50 ألف ريال على أن يتم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي بالخارج، ورفض المجني عليه العرض، ما دفع المحتال للبحث عن طريقة أخرى لاستلام المبلغ، وطلب منه بأن يقوم بتسليمه إلى وسيط في جدة.وأقر الوسيط المحتال بوجود صلة القرابة بينه وبين الرجل الذي يدعي علاج السحر، وأنه قام بالاتصال بالمجني عليه، واعترف بأنه اتفق مع قريبه الموجود من أجل الاحتيال على المجني عليه، والحصول على المال واقتسامه.١- حرز ملفوف بشعر المسحور أو المسحورة وهو عبارة عن عقد ورقى وتمائم، يوضع في الطرق أو يلقى في البحار أو يدفن في القبور والبيوت الخربة.٢- التمائم أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها، بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات المبهمة.٣- سحر العروسة وهو دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوساً، ثم يبدأ، ببطء شديد، بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية ليصيب المسحور بالألم.٤- سحر النجاسة تعتمد هذه الطريقة على كتابة سور أو آيات من كتاب الله عز وجل بالنجاسات للتقرب بها إلى الشيطان وأعوانه.٥- السحر المشروب والنوع الذى يدخل إلى البطن، ومنه إلى الدم حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكــون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب للضحية.٦- السحر المرشوش ويطأ ويخطو الضحية عليه لاستهدافه بالسحر. و سحر الحيوانات ويتم وضع الأسحار بالطيور ومن ثم إطلاقها.