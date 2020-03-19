نجح مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) في كشف التسلسل الجيني الكامل لفايروس كورونا الجديد ( SARS-CoV-2 ) من حالات إيجابية لمرض كوفيد-19.

وذكر المدير العام التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله القويزاني: «إن التحليل الجيني لفايروس كورونا الجديد (hCoV-19) أمر مهم لفهم تطور الفايروس الجديد ومعرفة انتشاره».

وأضاف: «يعد فايروس كورونا الجديد من الفايروسات الناشئة، لذلك من المهم تحديد مصدر دخوله إلى المملكة ومسار انتشاره وتحوره ورصد التطور العالمي للفايروس».

تساعد دراسة ومعرفة التسلسل الجيني لفايروس كورونا والمعلومات المرتبطة بهذا المجال على اكتشاف أنماط انتقال الفايروس ومقارنته بالفايروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت في العام 2012م، وكذلك يساعد في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفايروس كورونا الجديد.