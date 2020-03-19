أشاد عدد من المواطنين بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها للمواطنين مساء اليوم (الخميس)، مؤكدين لـ«عكاظ» أنها طمأنت المواطنين والمقيمين بما حملته من رسالة أبوية هادفة وواضحة لجهود المملكة في مكافحة فايروس كورونا الجديد، لافتين إلى أن العديد من الدول التي أصابها «كورونا» لم يلق مواطنوها مثلما لقي المواطن السعودي وكذلك المقيم من رعاية وعناية واهتمام.

من جانبه، أكد المحامي عبدالله المدالله، أن خادم الحرمين الشريفين سطر في كلمته الأبوية أسمى معاني الإخلاص لله ثم للوطن، مضيفاً: «لم نعهد على حكامنا غير ذلك، شعورنا بالمسؤولية تضاعف، وحبنا لوطننا لم نستشعره في أزمة مثل أزمة هذا اليوم، وجاءت كلمة الأب لتجمعنا تحت راية وطن، بحبه وخوفه علينا، ثقته فينا عززت موقفنا أمام الصعوبات».

وفي ذات السياق، ذكر خالد الفهيد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعكس مدى استشعاره واهتمامه وحرصه على الوطن في هذا الوقت العصيب الذي يشهده العالم من انتشار فايروس كورونا الجديد، مبيناً أن ما جاء في هذه الكلمة من مضامين يعكس حرص المملكة المتواصل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

بدوره، بيّن سامر بن إبراهيم الشهيل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت شاملة في مضامينها، واضحة في معالمها، مطمئنة على مستقبل الوطن في هذا الظرف العصيب الذي يشهده العالم أجمع من انتشار هذا الفايروس، مشيراً إلى أن الملك سلمان شدد من خلال كلمته على أن المملكة قوية في مواجهات الشدائد بتعاون المواطن مع دولته.