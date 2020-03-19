أكد الشيخ حسن الصفار، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أظهرت اهتمامه وحرصه على حماية صحة مواطنيه وراحتهم ورعاية مصالحهم.

وقال إن أهم ما يحتاجه الناس في المحن والأزمات الثقة والاطمئنان النفسي والمعنويات الرفيعة ومواجهة القلق والاضطراب، وهذا له مصدران: الأول: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه، فبيده أمور الكون والحياة وهو الرحيم اللطيف بعباده، فلنلجأ إلى الله ونتضرع إليه أن يكشف هذا البلاء ويدفع هذا الوباء عن الناس.

والمصدر الثاني: هو الثقة بالقيادة وولاة الأمر الذين بيدهم إدارة شؤون البلاد ويتحملون مسؤولية رعاية المواطنين.