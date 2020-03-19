أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ«عكاظ»، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين، مساهمة من المملكة في حماية شعبها وتعاون دولي للمجتمع الإنساني لمواجهة وباء «كورونا» الذي انتشر في كافة دول العالم.

وقال إن الكلمة بمثابة تطمين وحث على المساعدة للالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة هذه الجائحة العالمية وبيان صعوبة الظرف، مشيرا إلى أن كلمة الملك أوضحت حقيقة الوضع وتحث على التصدي الجماعي لهذا الوباء، كما أنها رسالة تطمين من القيادة للمجتمع بأن الأمور الصحية والمعيشية موفرة.

من جهته، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد في حسابه بـ«تويتر» ‏ أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت على المنطلقات الإنسانية للمملكة في مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة «كورونا» من خلال توفير كافة الإمكانات للمواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وذكر القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي لـ«عكاظ» أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضرب أروع المثل النبيلة بالاهتمام بالإنسانية جمعاء وهو يدعو الله أن يحفظ البشرية من هذا الوباء الذي فتك بالبشرية وينتشر بسرعة فائقة.

وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن كلمة الملك تضمنت عددا من العبارات الإنسانية والتي تدل على اهتمامه بالمواطن والمقيم على أرض المملكة، ووضع جميع الوسائل وعمل القطاعات الحكومية لتوفير أعلى السبل الوقائية للوقاية من الوباء.