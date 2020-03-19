وصف أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها اليوم إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، بـ«كلمة التوكل والعزيمة والأبوّة».

وأعرب الأمير جلوي، باسم أهالي منطقة نجران، وباسمه، عن عظيم الشكر وجليل الامتنان، على ما يلقاه المواطن والمقيم من رعاية كريمة وعناية سخية، في سبيل أمنه وراحته وصحته وسلامته.

ونوّه بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين، من عبارات عميقة بالإيمان بالله تعالى، تعكس بجلاء منهج ولاة أمر هذه البلاد ـ أعزهم الله ـ في إدارة شؤونها، بالتوكل على الله في كل أمر، واستمداد التوفيق والعون منه سبحانه.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن كلمة خادم الحرمين الشريفين هي كلمة المهموم بمصالح شعبه، ومن يعيش على أرض وطنه، وكلمة الأب العطوف على أبنائه، بصراحته في حديثه لهم، وثقته بهم، وتثمين جهودهم، وتقدير صبرهم، مع رفع معنوياتهم، وتوجيههم بما يحقق السلامة لهم.