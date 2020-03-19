أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«عكاظ» أن أبرز مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجلت في مخاطبته لشعبه بأبنائي وبناتي، وإخواني وأخواتي، ما يعطي صورة واضحة الملامح عن علاقة القائد بمواطنيه تحت ظل المشاعر الأبوية والأخوية.

وعد الأمير حسام الكلمة باعث طمأنينة بما تضمنته من حقائق دون تهويل ولا تهوين، وثمن صدق مشاعر خادم الحرمين للمواطن والمقيم والتأكيد على الشفافية بأن المملكة تمر بمرحلة صعبة، شأن دول العالم.

وقال أمير منطقة الباحة «ملكنا يقدر أداء كافة الأجهزة الحكومية ويتطلع للمزيد» وتطلع لتعاون المواطنين وتفاعلهم مع المضامين الملكية للكلمة الضافية.

ولفت الأمير حسام إلى أن كلمات خادم الحرمين الشريفين في 5 دقائق عززت طمأنينة الشعب من زعيم عرف عنه بذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم ومواجهة آثار وتداعيات أي أزمة بما فيها فايروس كورونا، مضيفاً أن القيادة السعودية تعتز بوعي شعبها والتزامه بالتعليمات الوقائية، كونه مما يسهم في أداء المهام والواجبات على أكمل وجه.