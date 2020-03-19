أطلقت الأكاديمية السعودية المتخصصة في علم النفس الإكلينيكي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أروى عرب، مبادرة «المسعف النفسي» للأشخاص في الحجر والعزل المنزلي جراء فايروس «كورونا»، من منطلق التكامل مع جهود المملكة في مكافحة الفايروس.

وأوضحت صاحبة المبادرة لـ«عكاظ»، أنها تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وتكامل الجهود لمواجهة الوباء العالمي «كورونا»، بالشراكة مع مركز الابتكار في جامعة الملك عبدالعزيز، لتقديم الإرشاد النفسي وفق الأسس السليمة للأشخاص المتواجدين في الحجر والعزل المنزلي، لمعرفة آلية التعامل مع القلق الجمعي والخوف الذي نعايشه في الوقت الراهن.

وأضافت: «تم إطلاق جلسات دعم نفسي جماعية لكافة الشرائح المجتمعية كفئة الشباب والأسر، وأبطال الميدان من الممارسين الصحيين».

وأشارت دكتورة أروى عرب، إلى أن الإسعاف النفسي يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات ويساهم بشكل كبير في تحسين المزاج وتخطي القلق الجمعي.