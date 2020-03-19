أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بافيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والـ19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

وبينت الوازرة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.