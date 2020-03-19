وجهت النيابة العامة الجهة المختصة بالبحث والتحري عن شخصين، أظهر مقطع فيديو شربهما سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، والتعرف على هويتها والقبض عليهما على الفور وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي وفقاً لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل التعقيم وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا، والترويج لذلك وكان كل منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر.

ووفقا للنيابة العامة، فإن ما قاما به من سلوك مادي يُعد محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجرم طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمقرر بشأنهما عقوبات صارمة من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلاً عن خرقهما لأحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.

وأهابت النيابة العامة بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني، في ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.

كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعياً ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.