أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليرتفع بذلك إجمالي الحالات التي تعافت من الوباء إلى 8 حالات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فايروس كورونا، اليوم (الخميس)، أن غالبية إصابات كورونا قادمة من الخارج، والاكتشاف المبكر يسهل عملية العلاج، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفايروس.

وأضاف الدكتور العبدالعالي إلى أن المملكة سجلت 238 إصابة بفايروس كورونا حتى الآن، في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع الحالات المصابة بالفايروس.

وأعلن الدكتور العبدالعالي تدشين وزير الصحة توفيق الربيعة، خدمة مهمة جدا للتقييم الذاتي، لتمكين جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، عبر الدخول إلى تطبيق «موعد» الذي تقدمه وزارة الصحة، من إجراء التقييم الصحي لأنفسهم أو لأي من التابعين لهم، وبالتالي يطمئن كل منهم على مستوى حالته الصحية وهل لديه الأعراض المصاحبة للفايروس أم لا.

ويتضمن التقييم أسئلة عن السفر والأعراض، إضافة إلى نصائح إضافية بالعزل المنزلي لمدة 14 يوماً، وكذلك نصائح وتعليمات في حالة عدم وجود أعراض الإصابة بالفايروس أو عدم السفر، وكذلك توجيه الشخص المعني بالتقييم إلى تطبيق «صحة» أو مركز «937» لأخذ الاستشارات المباشرة من الأطباء المختصين، أو الحصول على الرعاية اللازمة وتقديم الخدمة من أقرب المنشآت الصحية وفقا لتصنيف الحالة وبحسب المعطيات الموجودة، ناصحا الجميع بالحصول على الخدمة يومياً وإجراء التقييم يومياً للاطمئنان على الشخص وأفراد أسرته.