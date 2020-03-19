بدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، استقبال المتطوعين الراغبين بالمشاركة مع الجهات المعنية في الوزارة لمكافحة فايروس كورونا COVID-19.

وبين المركز أن الفئات المستهدفة هم الأطباء بكافة فئاتهم، والممرضون، والصيادلة، والأخصائيون من غير الأطباء والفنيين بكافة تخصصاتهم، ومتخصصو الصحة العامة، والإداريون، وأطباء الامتياز، وطلاب السنة الأخيرة في كافة التخصصات الطبية.

واشترط المركز أن يكون المتطوع ضمن الفئة المستهدفة، وإنهاء متطلبات البرنامج التدريبي الذي يطلقه المركز، وأهلية المتطوع صحياً وملاءمته للعمل والاستعداد والتفرغ للعمل وقت الحاجة.

وسيتم عقد البرنامج التدريبي للمتطوعين عن بعد للجميع، ويشمل دورة لتأهيل المتطوعين في مهارات التطوع والتواصل مع الآخرين، ودورة مكافحة العدوى في المنشآت الصحية (BICSL) ودورة تأهيلية في التعامل مع فايروس كورونا.