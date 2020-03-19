فعّلت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة بالمنطقة، ضمن خطتها الاحترازية لدرء مخاطر فايروس كرونا المستجد (كوفيد-19)، العديد من الإجراءات الوقائية، والدفع بـ169 مراقباً للإصحاح البيئي و2311 عامل نظافة للميدان لدرء مخاطر الفايروس.

كما تضمنت الخطة تجهيز 350 آلية نظافة لتطهير ما يزيد على 335 موقعا، إلى جانب 668 جولة رقابية على المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق وغير المشمولة للتأكد من التزامها بالإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وأكدت الأمانة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن عدم انتشار الفايروس، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها تراقب من كثب سير العمل في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق، بالتأكيد الدائم عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر، كما تكثف لاسيما في هذه الفترة أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزيّ الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رشّ المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمّعها.

وأبانت الأمانة أنها تكثف أعمالها من خلال فرقها الرقابية وقيامها بحملاتها التفتيشية وجولاتها على المحالّ التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفايروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات.