أعلن الحساب الرسمي لـ«موسم جدة»، في بيان اليوم (الخميس)، أن إدارة الموسم قررت إلغاء فعاليات الموسم، وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وحرصا على سلامة الجميع.

وأوضح البيان أن إدارة الموسم تؤكد للجميع أنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفايروس والحد من انتشاره، مثمنة حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية فإن صحتهم تأتي قبل كل شيء.