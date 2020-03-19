وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الجهات المعنية، بتطبيق التوجيهات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة الحد من التجمعات غير الضرورية وبأعداد كبيرة في المخيمات البرية والحدائق العامة والاستراحات الخاصة، مستثنيا التنزه المحدود الذي يقتصر على الأسر والأعداد المحدودة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة الالتزام بالتوجيهات حماية للحميع من أي عدوى.

وحث أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.