وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، رسائل ونصائح للمواطنين والمقيمين، بخصوص فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دعا فيها إلى تجنب مسببات الإصابة بالعدوى، والعزل المنزلي لمن تظهر لديهم أعراض الإصابة بالفايروس.

وأسدى الربيعة عبر حسابه في «تويتر» نصيحة لجميع المواطنين والمقيمين، قال فيها: «إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية ولا تخشى من الإصابة بالفايروس، تذكر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سبباً في نقل العدوى لهم لا سمح الله».

كما دعا وزيرالصحة إلى الابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك «لسلامتكم وسلامة من تحبون»، مقدما «نصيحة من القلب» للآباء والأمهات قال فيها: «احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة»، مضيفا: «»الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله، (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)".

واختتم تغريداته بقوله: "حرصاً على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة 14 يوما.