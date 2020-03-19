سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية ست حالات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 148 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن الحالات الست الجديدة المسجلة هي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم كويتيون، وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما لمواطن كويتي والثانية لمقيمة فلبينية.

وفي وقت سابق، تماثلت ثلاث حالات أصيب بفايروس كورونا المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم (الخميس)، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.