توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.