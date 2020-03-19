أكدت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة أنها وسفارة المملكة في بريطانيا لن تتوانيا عن تقديم المساعدة والخدمات للرعايا السعوديين طلابا وأسرا ضمن منظومة عمل ولجان أعدت مسبقا لمواجهة أي طارئ، مشددة على أن سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة والسفارة والملحقية يعملون في مسار واحد وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الحريصة على سلامة المواطنين في أي مكان داخلياً أو خارجياً، والحفاظ على سلامتهم وراحتهم. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالملحقية عبدالله العثمان: تتم بشكل مستمر متابعة كافة التطورات في ما يخص فايروس كورونا، ونشرها على حساب سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة (تويتر)، وعلى حساب الملحقية الثقافية، ولن تتوانى السفارة والملحقية في تقديم المساعدة والخدمات للرعايا في المملكة المتحدة ضمن منظومة عمل ولجان أعدت مسبقا لمواجهة أي طارئ. يذكر أن السفارة السعودية في لندن والملحقية الثقافية وضعتا كافة أرقام التواصل على حسابيهما الرسميين في «تويتر»، وقدمتا العديد من الإرشادات.