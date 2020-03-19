تتواصل الملحمة السعودية في مواجهة وباء كورونا الذي يهدد العالم، وتتزايد احتمالات تأثيره السلبي المدمر في الاقتصاد العالمي. وتتمثل الملحمة السعودية في الالتزام الصارم من قبل المجتمع بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الحكومة، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعتهما اللصيقة للتطورات. وهو ما حمل المتحدث باسم وزارة الصحة أمس إلى إبداء قدر كبير من التفاؤل بأننا سنتجاوز هذه المرحلة المفصلية قريباً. ويبدو واضحاً أن السياسات المتكاملة، والتنسيق المحكم، والمتابعة التي لا تفتر أسفرت عن حماية المواطنين والمقيمين في هذه البلاد من مخاطر انتشار هذا الفايروس الوبائي في أنحاء البلاد. وهو ما يفسر انخفاض عدد الإصابات، ولله الحمد، وجاهزية الخدمات الصحية للتعامل مع جميع الاحتمالات. وهو جهد غير مسبوق، بحكم أن أزمة كورونا الجديد نفسها غير مسبوقة في تاريخ العالم كله. وتؤكد السياسات التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مثل هذه الظروف العصيبة أن الإنسان هو الهم الأول والأكبر للدولة والقيادة السعودية.