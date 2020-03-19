تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفايروس كورونا المستجد، وترجمة توجيهات رئيس شؤون الحرمين وفتاوى هيئة كبار العلماء، إذ تبذل الإدارة دوراً بارزاً في إيصال تلك الجهود باللغات الخمس للعالم أجمع الإنجليزية، الأردية، الفارسية، الملايو، والفرنسية.وعدّ المدير العام للإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي، الإدارة منبراً إرشادياً دعوياً من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، وأوضح أن منسوبي الإدارة يبذلون قصارى الجهود وبشتى السبل والوسائل في نقل وإيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فايروس كورونا للمستفيدين في سبيل الوقاية من الأمراض والأوبئة.