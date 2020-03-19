نفذت أمانة حائل، 1188 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق، في إطار جهودها الاحترازية للوقاية من فايروس ⁧‫كورونا⁩.

وقامت أمانة حائل بتأهيل 1459 عاملا في الرقابة والإصحاح البيئي، و1452 عامل نظافة استخدموا 444 آلية نظافة، كما تم تطهير 228 موقعاً في الأسواق والحدائق العامة والشوارع.

وأكد مدير المركز الإعلامي في أمانة حائل سعد الثويني لـ«عكاظ»، تنفيذ 147 جولة في الإصحاح البيئي في 71 آلية مخصصة للإصحاح.

ولفت إلى أن أمانة المنطقة بادرت بنشر مقاطع توعوية عن طرق الوقاية من «كورونا» بلغة الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.