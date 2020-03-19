تمكنت فرق الرقابة الميدانية بأمانة منطقة الحدود الشمالية وأثناء جولاتها الميدانية المكثفة مساء أمس (الأربعاء) من ضبط محل يعمل على تصنيع المعقمات بصورة مخالفة ودون تصريح، حيث تتم تعبئتها داخل العبوات الأصلية وبيعها بطريقة مخالفة.وعلى الفور، تمت مصادرة كافة المضبوطات، وتحرير محضر لإتلافها، وتطبيق لائحة المخالفات البلدية، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.