أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، أن السفارة هيأت فريق عمل على مدار 24 ساعة لسرعة التواصل مع جميع السعوديين المتواجدين على الأراضي الجورجية وعددهم 97 مواطنا، وتمت تهيئة المكان المناسب لهم لإسكانهم، وتزويدهم بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة أولاً بأول، تفاديًا لأي انتقال عدوى لوباء الكورونا.

وأكد المطيري، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات القيادة الكريمة وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، بالاهتمام بالسعوديين في الخارج، نظراً لتعليق الرحلات الجوية ولتقديم الإجراءات الاحترازية المسبقة لتفشي وباء كورونا، وحرصًا من السفارة السعودية في جورجيا على سلامة أبنائنا في الخارج.

وتابع «تتابع السفارة مع الجهات المعنية طرق الوقاية لسلامتهم حتى يتم إجلاؤهم إلى المملكة»، مُطالباً الجميع بالتواصل مع السفارة في حال أي استفسار.