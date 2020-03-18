دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

وأفادت الوزارة، أن منصة «أبشر» تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق «أبشر» للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني: www.absher.sa.

وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة «أبشر» على مواقع التواصل الاجتماعي.