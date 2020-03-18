ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة خَزّنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز؛ بهدف بيعها لاحقا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.وبناء عليه، تمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.وحذرت وزارة التجارة المستوردين المخالفين كافة الذين يمتنعون عن الإفصاح عن الكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا، من هذه الممارسات، وتدعوهم إلى ضخ الكميات في السوق حسب التنسيق مع الهيئة.كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.