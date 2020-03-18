أوضحت وزارة الصحة الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر «إنفوجرافيك» توعويا، تضمن عرضا لتلك الإرشادات، ومنها، ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، إضافة إلى عدم مخالطة أي أحد والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الآخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال استخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والإرشادية من «الصحة» تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فايروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفايروس ومنع تفشيه بإذن الله.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفايروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.