أكدت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة اهتمام سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة والملحقية الثقافية، وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين في بريطانيا من الطلاب والطالبات والأسر.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله العثمان لـ«عكاظ» إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين في أي مكان داخلياً أو خارجياً، والحكومة تبذل كل جهودها في الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وأشار إلى أنه بشكل مستمر ووقتي يتم نشر كافة التطورات في ما يخص فايروس كورونا على حساب سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحده (تويتر)، وعلى حساب الملحقية الثقافية، مضيفا: «لن تتوانى السفارة والملحقية في تقديم المساعدة والخدمات للرعايا في المملكة المتحدة ضمن منضومة عمل ولجان أعدت مسبقا لمواجهة أي طارئ».

يذكر أن السفارة السعودية في لندن والملحقية الثقافية وضعت كافة أرقام التواصل على حسابها الرسمي في موقع التواصل «تويتر»، وقدمت العديد من الإرشادات.