رأس مدير تعليم بيشة خالد الغامدي اليوم (الأربعاء) اجتماع لجنة إدارة الأزمة، لبحث آليات سير العمل أثناء فترة تعليق الدراسة وفترة تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب وباء كورونا، وتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير ووزير التعليم في خدمة المستفيدين والاستمرار في متابعة التعليم عن بعد.

وأطلع مدير التعليم مساعديه وقيادات الإدارة في الاجتماع الذي عقد بمكتبه، على خطة الإدارة لمتابعة أمن وسلامة مباني المدارس والمباني الحكومية التابعة للإدارة، والخطوات التي تم تنفيذها لتجهيز المقرات التي قد تحتاجها وزارة الصحة كمقر بيت الطالب، وسبل التعاون مع كافة الجهات الحكومية لتنفيذ خطط التعامل مع فايروس كورونا.

ووجه باستمرار الحملة الإعلامية للتشجيع على استكمال الطلاب والطالبات دراستهم، والاستفادة مما وفرته الوزارة من منظومات وقنوات تعليمية.