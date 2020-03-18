وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات، بتكاتف الجهود المبذولة للجهات ذات العلاقة بمركز إدارة الأزمات في التصدي لفايروس كورونا، بمتابعة حثيثة من نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وتضم اللجنة: مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، أمين حائل المهندس إبراهيم أبو راس، مدير شرطة حائل اللواء كتاب العتيبي، مدير فرع إدارة الهلال الأحمر السعودي بحائل عبدالرحمن اليحيا، مدير فرع وزارة التجارة بحائل بدر الصعيدي.

وأكد أمير منطقة حائل على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة بالمركز في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الصحية وفق توجيهات القيادة الحكيمة لتطبيقها والتأكد من سريانها، وتجهيز مركز لإدارة الأزمات ومراقبة الوضع الحالي للمنطقة، ورصد كل ما من شأنه التصدي لانتشار فايروس كورونا الجديد.