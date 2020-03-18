أصدر مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود بن حميد السلمي قرار عن بعد بإنشاء لجنة خاصة تضم عدد من قيادات مكتب التعليم بالنسيم لمتابعة التعلم عن بعد في كافة مدارس المكتب والتواصل المستمر مع قادة المدارس والوقوف وتشخيص واقع التعلم عن بُعد والتأكد من أن جميع طلاب مدارس المكتب هم على تواصل مستمر مع المدرسة عن طريق البرامج التفاعلية الوزارية والمعتمدةوأكد مدير المكتب الدكتور سعود السلمي أن من أهم مهام اللجنة هو نشر ثقافة التعلم عن بعد ومتابعة المدارس يومياً والرفع بتقرير يومي وإحصائية يومية للمدير العام مقرون بشواهد وبيانات إحصائية إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه المرحلة عن طريق رسائل "sms” وعن طريق وحدة الإعلام بالمكتب بكافة وسائلها الإعلاميةوأضاف السلمي أن اللجنة توضح الأدوار المنوطة لكل التشكيلات التعليمية بدءاً من المعلم ومروراً بالقائد المدرسي وانتهاءً بالمشرف التربوي وقيادات المكتب وتوزيع أدوارهم والتعرف عليها لمتابعة سير التعلم عن بعد مشدداً على أن اللجنة تعمل على مدار الساعة لتشخيص أبرز التحديات التي تواجه القادة والمعلمين والمشرفين والطلاب وتضع الحلول والمقترحات لتداركها لتعم الفائدة على جميع الطلاب بحيث تكتمل العملية التعليمية داعياً الله عز وجل أن يحمي البلاد والعباد من هذا المرض وأن تعود الأمور كما كانت موضحاً دور وأهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة.