في التاسع من مارس، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق سفر مواطنيها والمقيمين على أراضيها بشكل مؤقت إلى لبنان، إضافة إلى تعليق دخول القادمين منها بشكل احترازي، قبل أن تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت نجاح إجلاء المواطنين من لبنان على رحلتين إلى الرياض وجدة، في الـ 15 من مارس الجاري. يومان فقط فصلا بين الإعلان وتداول فيديو لمناشدة سعوديات في بيروت ومطالبة العودة إلى السعودية، بعد يومين ونجاح خطة الإجلاء، و6 أيام من دعوة السفارة للرعايا في بيروت للتوجه إلى السفارة لإجلائهم خارج الأراضي اللبنانية.

وبحسب ما علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة فإن السعوديات في الفيديو ممن خالفن الأنظمة بالذهاب لإيران عبر لبنان، بعد أن سهلت لهن سلطات مطار بيروت السفر إلى إيران، وعدم ختم جوازاتهن عند مغادرتهن إلى إيران عبر سورية. وأشارت المصادر إلى أنهن وجدن صعوبة في العودة إلى لبنان عن طريق سورية بعد إغلاق الحدود.

ولفتت المصادر إلى دخولهن إلى لبنان (الاثنين) الماضي، بعد أن بذلت السفارة السعودية في لبنان جهودها لتسهيل دخولهن، قبل أن يصورن الفيديو المتداول في شقة قريب لهن لكسب التعاطف. وأضافت المصادر: «ادعين أنهن موجودات في لبنان منذ 10 أيام، ولم تكن هذه العائلة في لبنان، و الآن هن بضيافة السفارة السعودية في أحد فنادق بيروت، وسيتم إيجاد حل لإعادتهن إلى السعودية».