نظمت الكلية التقنية للبنات في جدة، المعرض «الوظيفي للخريجات» السادس في مقر الغرفة التجارية، تحت إشراف كليات التميز البالغ عددها 16 كلية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة.

فيما عرضت 22 شركة مشاركة في المعرض 700 وظيفة شاغرة لخريجات الكلية، بهدف إيجاد فرص عمل لهن عبر تخصصاتهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، أبرزها الدعم الفني، تقنية المعلومات، دراسات الأعمال، التصميم الجرافيكي، التصميم الرقمي، الصحة والسلامة المهنية، المبيعات، واللغة الإنجليزية.