وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، بالتحقيق في انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين، بسبب وجود أعمال إنشائية في آخر مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق السقف، ما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات.

وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع، وشهادات إتمام البناء، كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول، أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.

وقد صدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم على تشكيل اللجنة برئاسة نائب أمير المنطقة، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.