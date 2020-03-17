أعلنت جامعة تبوك عن استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية وهي (الاختبارات الإلكترونية، التقارير، المشاركات، المشاريع، الواجبات، النقاشات، وغيرها) بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر.

ونوهت الجامعة، إلى أنها تعمل على تطبيق نمط التعليم عن بعد، عن طريق نظام إدارة التعليم الإلكتروني «بلاك بورد»، مشيرة إلى أنه في ظل تعذر حضور الطلاب والطالبات لعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1441، ستتم تأديته بالتنسيق مع أستاذ المقرر والقسم العلمي وفق السياسات الدراسية والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.