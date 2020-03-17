أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب «غير مدرج سابقاً» على قائمة خدمات التنفيذ إلكترونياً، من خلال أيقونة جديدة أضيفت على بوابة ناجز بمسمى «طلبات أخرى».

وقالت الوزارة: إن هذه الخدمة جاءت تسهيلاً على المستفيدين وحفاظاً على الصحة العامة، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية، وتتيح لطالب التنفيذ أو مقدم الطلب بالوكالة، وللمنفذ ضده إمكانية التواصل مع دائرة التنفيذ مباشرة بإرسال الطلبات، مع إمكانية إرفاق مرفق، عن طريق اتباع الخطوات التالية: الدخول على بوابة ناجز، وأسفل خدمات التنفيذ يختار «استعراض الطلبات»، ثم اختيار «الطلبات المحالة».