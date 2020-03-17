ألغت صحة بيشة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات التابعة لها، والاكتفاء بالزيارة الاستثنائية لمرضى التنويم بعدد شخصين للأقارب من الدرجة الأولى لكل مريض لمدة ساعة واحدة من ٤-٥ مساء، مع وجود تصريح مسبق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق لمنع انتشار فايروس كورونا.

وقررت صحة بيشة منع الزيارات في العناية المركزة والاكتفاء بالتواصل عن طريق أطباء العناية المركزة وقسم تجربة المريض لشرح حالة المريض والخطة العلاجية، وإيقاف جميع العمليات الاختيارية والتنويم غير الطارئ والاقتصار على العمليات الطارئة في المستشفيات، كما تم إيقاف جميع الإجراءات والخدمات التي تتطلب حضور المريض ويكتفى بالتواصل مع المريض وخدمته هاتفياً.

وأغلقت صحة بيشة جميع العيادات وسيتم إرسال رسائل نصية للمرضى بتأجيل المواعيد والتواصل معهم هاتفياً عن طريق الطبيب المختص لتقديم الخدمة وإعادة جدولة المواعيد.

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