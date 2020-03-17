سجلت فنادق المدينة المنورة انخفاضًا في أسعار الغرف وصل إلى دون منتصف السعر المعتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، خلال الأسبوعين الماضي والجاري بعد الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمنع انتشار وباء «كورونا».



ووصلت أسعار الغرف في بعض الفنادق الواقعة في المنطقة المركزية جوار المسجد النبوي الشريف، إلى دون الـ(٩٠) ريالا، في حين تراوحت الأسعار ما بين ٦٠ ريالا للغرفة إلى ٤٠٠ ريال كحدٍ أقصى للغرفة في أغلب الفنادق.

«عكاظ» كشفت خلال جولة ميدانية حول المنطقة المركزية اليوم (الثلاثاء) خلوها من المارة، وخلو بعض الفنادق من الزوار.

وتوقع المحلل الاقتصادي عبدالغني الأنصاري لـ«عكاظ» أن اقتصاديات العمرة ستسجل خسارة (٨) مليار شهريًا بسبب «كورونا»، مشيرا إلى أنه يندرج تحته اقتصاديات الهدايا، والتمور، والنقل، والإعاشة وغيرها.